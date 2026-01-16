El llamativo mensaje de un tricampeón del Open de Australia sobre Alcaraz y Sinner: "Pasará lo mismo"

Mats Wilander, ganador del 'Major' en tres ocasiones, señala el dominio que tanto Carlitos como Jannik muestran en partidos a cinco sets. Apunta a que en esa circunstancia son muy difíciles de batir.

Carlos Alcaraz afronta en unos días el comienzo del primer 'Grand Slam' de esta temporada. El murciano llega como número uno del mundo a Melbourne y con el cartel de candidato junto a Jannik Sinner, ganador de las dos últimas ediciones. Sin embargo, las dudas asoman en el terrero de Alcaraz debido a su reciente ruptura con su entrenador Juan Carlos Ferrero.

Es precisamente esa situación la que genera algo de incertidumbre en lo que respecta al nivel que se verá de Carlitos. Será el primer torneo que el de El Palmar afronte sin en el que ha sido su entrenador durante más de un lustro y con el que ha conseguido sus mayores éxitos como tenista.

Otra incógnita que sondea el mundo del tenis es saber si Sinner y Alcaraz serán capaces, por tercer año consecutivo, de repartirse los 'Grand Slams'. El número uno y dos del mundo han ganado los últimos ocho 'majors' que se han disputado y Mats Wilander, leyenda del deporte de raqueta, no ve a nadie capaz de pararlos.

"No veo a nadie que les pueda ganar. Creo que volverá a pasar lo mismo y ganarán los cuatro de esta temporada. Hay mucha diferencia entre jugar partidos al mejor de tres o cinco sets. Desde que son muy jóvenes ambos han aprendido a manejar estos duelos tan largos. Y los comparo con Zverev, que ha demostrado en el pasado tener dificultades cuando el desenlace se alarga", asegura el icono sueco.

"Ahora está más preparado. No veo a nadie que pueda ganar a Alcaraz y a Sinner, porque hay que remarcar que les tienes que vencer a los dos. Puedes ganar a uno, pero a los dos me parece casi imposible", remarca el siete veces campeón de 'Grand Slam'.