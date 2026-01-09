Ahora

"Es una carrera de caballos"

El llamativo análisis de un campeón de Wimbledon sobre Alcaraz y Sinner: "No es saludable..."

Pat Cash deja un comentario sorprendente sobre la rivalidad que mantienen el número uno y dos del mundo. Para el campeón de Wimbledon en 1987, cree que es malo para los torneos que los dos sean tan superiores.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en WimbledonCarlos Alcaraz y Jannik Sinner en WimbledonGetty

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner encaran un 2026 en el que son los dos máximos exponentes del tenis. Parten como favoritos a ganar los 'Grand Slams' teniendo en cuenta que los últimos ocho han caído o bien para el español o bien para el italiano.

El Open de Australia está a pocos días de comenzar siendo el primer gran reto que tendrán por delante Carlos y Jannik para esta temporada. Su superioridad provoca una cantidad tremenda de comentarios y análisis por parte de muchas personalidades del tenis.

Pat Cash, campeón de Wimbledon en 1987, se rinde a la rivalidad que mantienen ambos pero cree que su superioridad podría ser bastante negativa para los torneos: "Es una carrera entre dos caballos... y no creo que sea necesariamente saludable. Queremos ver esas grandes finales entre ellos, tal y como sucedió en Roland-Garros a cinco sets, pero creo que eso no va a pasar siempre".

"Es una carrera de caballos, y si uno de los dos tiene un mal día y queda eliminado... los responsables se van a preocupar y mucho. Todos esperan a Alcaraz y Sinner en la final, y que repitan lo que se vivió en Roland-Garros 2025", asegura Cash en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport'.

El extenista australiano insiste en que no es bueno para el circuito que dominen tanto: "Están conteniendo la respiración de que estos dos chicos logren pasar rondas hasta el partido final, y eso no es necesariamente sano para este deporte. Me gustaría verlos a los dos en la final del Open de Australia. Son los dos mejores jugadores actuales, de eso no hay duda".

