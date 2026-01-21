"Juega tan bonito como al tenis": las palabras de Carlos Alcaraz tras jugar al golf con Federer

El tenista español ha confesado que aprovecha los días libres del Open de Australia para jugar al golf y desconectar, aunque quiere entrenar para "mejorar para la siguiente ronda".

Carlos Alcaraz, al igual que muchos otros deportistas, aprovecha los días libres para practicar otras disciplinas de las que son aficionados. En el caso del murciano, el golf es una de ellas y, tras vencer a Adam Walton, aprovechó para jugar con un compañero muy especial.

En concreto, Carlos acudió al campo de golf junto al extenista suizo Roger Federer. Así lo ha revelado el número uno del mundo en declaraciones al micrófono del Open de Australia tras pasar por encima de Yannick Hanfmann en segunda ronda.

"Ya he jugado al golf aquí, sí. Siempre hay tiempo para jugar al golf. Intentamos aprovechar los días libres. Tuve la suerte de jugar con Roger (Federer). Su juego es tan bonito como su tenis. No me sorprende, es increíble, todo lo que hace lo hace con estilo", comentó Alcaraz sobre el tiempo que compartió con el suizo en su día libre.

"Tiene un swing bonito, juega muy bien, lleva un par de años jugando y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años jugando y me ganó", añadió el tenista, elogiando el estilo de juego de Federer con el palo.

Además de comentar su escapada con el componente del 'Big Three', del cual se ha rumoreado que podría ser su próximo entrenador, el español ha asegurado que tiene en mente continuar con los entrenamientos con su equipo a fin de "mejorar para la siguiente ronda".

"Entrenamos un poco si el cuerpo lo permite. No sé qué haré mañana, si entrenaré o no; hablaré con mi equipo; probablemente entrenaré un poco porque quiero mejorar para la siguiente ronda. Pero el campo de golf me está esperando, eso lo sé.Me pasaré por ahí, seguro", concluyó Alcaraz.