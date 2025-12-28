El 'jefazo´del tenis que carga contra las críticas a Sinner: "Responde con resultados y calla a todos"

Angelo Binaghi, presidente de la Federación italiana de tenis, ha comentado la situación del tenista número dos del ranking ATP además de otras cuestiones como la posibilidad de convertir Roma en el quinto 'Grand Slam'.

Italia vuelve a ser un país referente en el mundo del tenis. El reciente título de la 'Copa Davis' y los éxitos de Jannik Sinner son pruebas evidentes de que el tenis del país de la bota evoluciona hasta el punto de ser una de las grandes potencias del deporte de raqueta.

AngeloBinaghi, presidente de la Federación de Tenis Italiana ha repasado la temporada y ha eligiado a Jannik, a quien, a pesar de los títulos, le han 'caído' algunas críticas por su juego, especialmente por algunas derrotas en partidos importantes.

"(Sinner) Responde con resultados y calla a todos. Dejemos que ciertos comentaristas baratos hablen y escriban", declaraba el dirigente sobre el campeón, muy crítico con aquellos que no están del lado del tenista.

"Conocimos a Jannik de niño, el tenista, pero también el niño. Se merece una estatua. Espero que esté en la próxima Copa Davis. En cualquier caso, hemos demostrado que podemos ganar la Copa Davis incluso sin el mejor jugador del mundo", asegura Binaghi en el medio 'Libero'.

También aprovechó la oportunidad para comentar la posibilidad de convertirelAbierto de Roma en el quinto grande: "Deben cumplirse tresrequisitos para lograr un quinto Grand Slam y mantenerlo para siempre: tenis italiano de primer nivel, que lo hemos logrado; credibilidad a nivel internacional, tenemos un italiano como presidente de la ATP, AndreaGaudenzi; y una gran inversión estatal, la edición de 2028 se jugará en unas instalaciones renovadas y techadas".

Para cerrar, hizo un repaso del nuevo auge que Italia está viviendo en el mundo del tenis: "Sinner conquistando Wimbledon, Paolini triunfando en Roma... Las cifras hablan por sí solas". Sin duda, habrá Sinner para rato los próximos años. Está llamado a pelear con Alcaraz por el puesto de número uno y ambos, con total seguridad, van a seguir dando espectáculo sobre la pista y mostrando un nivel tenístico sin igual.