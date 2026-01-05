Insólito: Cobolli pierde un punto de la forma más inesperada posible ante Wawrinka

El tenista y héroe italiano de la Copa Davis fue protagonista de la jugada más polémica hasta el momento de la United Cup 2026 tras perder un punto tras caerse una bola de su pantalón.

La United Cup 2026, primer torneo de tenis del año, está dejando muchas sorpresas y resultados que avanzan cómo será el rendimiento de muchos tenistas en 2026. En el caso de los españoles, Jaume Munar y Jessica Bouzas han quedado eliminados tras la derrota ante Argentina (0-3) y el empate contra Estados Unidos (1-1), en un grupo complicado.

Sin embargo, la derrota del combinado español no ha sido lo más comentado de la última jornada debido a una jugada muy inusual durante el encuentro entre Flavio Cobolli y Stan Wawrinka. El italiano salió victorioso del encuentro (6-4, 6-7(2) y 7-6(4)), pese a la derrota de su selección en el global frente a Suiza (1-2).

En concreto, el héroe italiano de la Copa Davis fue protagonista de una jugada polémica e inédita que dejó sorprendido al propio tenista y al público. Durante el primer set, en medio de un juego, a Cobolli se le escapó una bola que tenía guardada en su bolsillo y decidió no continuar jugando el punto a fin de evitar una lesión y repetir el juego.

Sin embargo, la jueza de silla, siguiendo el reglamento, otorgó dicho punto a Wawrinka, ante la incredulidad del italiano, el cual se excusó asegurando que si se seguía la jugada, podría haber pisado la bola y haberse lesionado. "No puedo golpear la bola. Me arriesgo a lesionarme las piernas", replicaba Cobolli a la jueza.

Debido a las quejas del italiano, su rival pidió ver la repetición de la jugada por si la posición de la bola podía perjudicarle. "Es decisión tuya, no tiene nada que ver con Stan", señaló otro juez declarando que la norma era vigente.

Pese a que la decisión final no benefició a Cobolli, el cual mantuvo su queja, el italiano supo reponerse y acabó venciendo a Wawrinka, empatando el resultado global ante el combinado suizo antes de que sus compañeros perdiesen el partido a dobles y, por lo tanto, el encuentro.