Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

No pudo contener la risa

La imperdible reacción de Alcaraz cuando le gritan "Carlos Nadal" en pleno partido

Preparado para servir en el segundo set de su partido ante Hanfmann, un espectador del público no dudó en gritarle al murciano.

La imperdible reacción de Alcaraz cuando le gritan "Carlos Nadal" en pleno partidoLa imperdible reacción de Alcaraz cuando le gritan "Carlos Nadal" en pleno partidoRedes

Carlos Alcaraz ya se encuentra en tercera ronda del Open de Australia tras derrotar en la madrugada de este miércoles a Yannick Hanfmann.

A pesar de que el alemán ha mostrado un gran nivel tenístico y ha puesto en más aprietos de los esperados al murciano, el número 1 del mundo ha solventado el encuentro en tres mangas (7-6, 6-3 y 6-2).

Durante el segundo set, con Alcaraz sirviendo para poner el 4-1 en el marcador, se ha vivido un momento cuando menos cómico.

Un espectador del público, antes de que sacase Carlitos, ha gritado a todo pulmón "Carlos Nadal".

El de El Palmar no ha podido contener la risa y al igual que el resto del público se ha tomado un respiro para sonreír.

Tras la retirada del estadounidense Michael Zheng, Corentin Moutet será el próximo rival de Alcaraz en Melbourne.

Las 6 de laSexta

  1. Al menos un muerto y cinco heridos graves por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  2. La llamada del maquinista del Iryo a Adif muestra que no fue consciente del impacto del Alvia en un primer momento: "He sufrido un enganchón"
  3. Julio, uno de los héroes de 16 años de Adamuz: "Al llegar allí nos encontramos con gente pegando voces, gente que no sabía para dónde ir y una masacre"
  4. La era Trump 2.0 cumple un año: tecnopopulismo, polémicas, bandazos y un caos que deja el mundo patas arriba
  5. La borrasca Harry comienza a despedirse con inestabilidad en toda España y avisos rojos por viento en A Coruña
  6. Los cheques que demuestran cómo el Barça pagó 8,4 millones a Negreira durante 17 años