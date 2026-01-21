La imperdible reacción de Alcaraz cuando le gritan "Carlos Nadal" en pleno partido

Preparado para servir en el segundo set de su partido ante Hanfmann, un espectador del público no dudó en gritarle al murciano.

Carlos Alcaraz ya se encuentra en tercera ronda del Open de Australia tras derrotar en la madrugada de este miércoles a Yannick Hanfmann.

A pesar de que el alemán ha mostrado un gran nivel tenístico y ha puesto en más aprietos de los esperados al murciano, el número 1 del mundo ha solventado el encuentro en tres mangas (7-6, 6-3 y 6-2).

Durante el segundo set, con Alcaraz sirviendo para poner el 4-1 en el marcador, se ha vivido un momento cuando menos cómico.

Un espectador del público, antes de que sacase Carlitos, ha gritado a todo pulmón "Carlos Nadal".

El de El Palmar no ha podido contener la risa y al igual que el resto del público se ha tomado un respiro para sonreír.

Tras la retirada del estadounidense Michael Zheng, Corentin Moutet será el próximo rival de Alcaraz en Melbourne.