El sexto clasificado del ránking ATP, Holger Rune, dejó este lunes uno de los gestos más antideportivos de la temporada mientras disputaba su partido de octavos de final de Roland Garros ante Francisco Cerundolo.

Con 2-1 a favor en el tercer set, Rune devolvió una bola después de que esta botara dos veces, algo que el juez de silla, Kader Nouni, no señaló. No obstante, Cerundolo si se percató de lo ocurrido y 'paró' el punto para decirle algo al árbitro.

Para sorpresa de Cerundolo, los espectadores e incluso seguramente del propio Rune, Nouni dio el punto por perdido al tenista argentino por lo que en tenis se conoce como un "hindrace", que penaliza por realizar una acción molesta para tu rival durante el punto, en el caso de Cerundolo, por hablar.

La cara de incredulidad del argentino era un auténtico poema mientras intentaba hacer entrar en razón al juez o incluso llegar a esperar una acción de fairplay por parte de Rune, que no llegó nunca. "Yo me voy a encargar de que te multen", le dijo Cerundolo a Nouni después de la decisión.

No es la primera vez que Rune protagoniza un hecho polémico durante un partido. Ya tuvo sus más y sus menos con Casper Ruud el año pasado en Roland Garros e incluso llegó a echar a su madre durante un partido. Está claro que el escandinavo tiene mucho talento y mucha proyección en el tenis profesional pero si no cambia, estas actitudes le podrían pasar factura en un futuro.

Rune terminó llevándose la victoria después de imponerse en el 'super tie break' del quinto set y poner fin a más de cinco horas de batalla que, quitando este incidente, dejó muy buenos momentos de tenis.

👀 The umpire misses a clear double-bounce

😬 The ball kid steps onto the court at the same time

🤯 Cerundolo ends up being broken at the end of the game

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐲 in the match between Holger Rune and Francisco Cerundolo! 😲#RolandGarros pic.twitter.com/QspfKU3r1V