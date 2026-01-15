Federer, 'enamorado' de Carlos Alcaraz: "Me siento más identificado con su mentalidad"

El extenista suizo participó en la rueda de prensa previa al Open de Australia, en donde elogió al número uno del mundo, del cual se ve reflejado en él.

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es el tópico más comentado entre las personalidades del tenis. Sus impecables finales y su lucha continua por los Grand Slams han provocado que se les compare con el célebre 'Big Three', y uno de ellos ha confesado su admiración por ambos.

En concreto, Roger Federer, leyenda del tenis y ganador de 20 majors, se ha rendido ante la rivalidad del italiano y el español. "Es impresionante la rivalidad que están construyendo Carlos y Jannik. Juegan un tenis increíble y la final de Roland Garros 2025 fue uno de los mejores partidos de todos los tiempos", admitió el suizo en la rueda de prensa previa al Open de Australia.

En respuesta a las preguntas sobre si Alcaraz podría completar el Career Grand Slam en Melbourne, Federer se ha mojado: "Ya sabemos cómo es Carlos. Su mentalidad ha de ser ir punto a punto. La verdad es que sería una locura que lo consiguiera tan pronto en su carrera".

Incluso, el propio Roger aseguró sentirse más identificado con el juego y la mentalidad de Carlos frente a la de su acérrimo rival. "La verdad es que cuando veo competir a Carlos, percibo más similitudes conmigo y me siento más identificado. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera; me siento involucrado con su mentalidad", añadió el extenista.

Aun así, Federer dedicó unas palabras de estupor ante Sinner por su estilo de juego. "Cuando vi jugar a Dimitrov con Sinner en Wimbledon, empecé a imaginarme cómo habría sido jugar contra Jannik. Juega de manera muy distinta a la mía", concluye el primer componente del trío más laureado del tenis.