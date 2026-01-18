Un extenista advierte sobre la posibilidad de que Federer entrene a Alcaraz: "No es el adecuado"

Tim Henman ha sorpendido al afirmar que el suizo no sería un entrenador apropiado para el murciano. Asegura que otras figuras con un "currículum" no necesariamente tan exitoso podrían ser más favorables para Carlos.

Carlos Alcaraz, como viene siendo habitual últimamente, se sitúa en el centro de todas las miradas dentro del mundo del tenis. Pero esta vez no solo por su inmenso nivel, sino porque el murciano inicia una nueva etapa en la que deja atrás a Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le ha acompañado durante toda su trayectoria deportiva.

Esta nueva era ha dado comienzo en el Open de Australia donde el número uno del mundo ha vencido a Adam Walton, en primera ronda. Como técnico, el que fuera la mano derecha de Ferrero, Samuel López.

En los últimos días, con motivo de su presencia en Melbourne y un guiño de Roger Federer a Carlitos, ha sido comentada la posibilidad de ver al suizo como técnico de Alcaraz. Algo que referentes del mundo del tenis como Mats Wilander o Álex Corretja verían con buenos ojos, pero que no termina de convencer a todo el mundo, como es el caso de Tim Henman.

"No creo que Federer sea necesariamente la persona adecuada ni tenga la inclinación para entrenar", afirmaba el que fuera número cuatro del mundo para 'Eurosport'. El extenista británico dejó en el aire la posibilidad de la llegada de un entrenador nacional: "Me pregunto si (Alcaraz) buscará trabajar con un español, pero tiene que tomar la decisión correcta. No necesita precipitarse. Obviamente, puede ver quiénes están ahí fuera, porque cualquier entrenador de tenis querrá trabajar con Carlos Alcaraz. Tiene un talento inmenso".

Sin embargo, los nombres que puso sobre la mesa eran de un perfil internacional y con una insólita característica que les une: "Para ser entrenador, un gran entrenador, Darren Cahill nunca ganará un Grand Slam. Paul Anacone nunca quiso un Grand Slam. Brad Gilbert nunca quiso un Grand Slam. Y son tres de los mejores entrenadores que hay, sin duda. Así que eso no tiene por qué ser necesariamente parte del currículum del entrenador. Pero mira, sólo el tiempo lo dirá. Me interesará".