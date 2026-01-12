¿Está Djokovic deslizando su retirada? Ojo a la opinión de un mítico entrenador

Tras causar baja en Adelaida, se ha hablado mucho sobre si 2026 será el último año en activo del tenista más laureado de la historia.

Novak Djokovic jugó por última vez la final del ATP 250 de Atenas hace ya prácticamente dos meses y tras bajarse del torneo de Adelaida, el serbio llegará sin rodaje al Open de Australia.

Esta decisión se ha interpretado por muchos como una señal de que el balcánico está midiendo sus esfuerzos para tratar de levantar su 25º Grand Slam en la que podría ser su última temporada en activo.

Esta posibilidad la ha analizado el mítico Patrick Mouratoglou en su Instagram, y ha dejado una sentencia cuando menos llamativa.

"Hay que recordar que es un torneo a cinco sets y, a su edad, es aún más difícil ganar un Grand Slam, claro, por Sinner y Alcaraz, pero también porque es un reto físico. Necesita estar listo para jugar siete partidos, potencialmente a cinco sets", ha señalado en primer lugar sobre la exigencia a la que se enfrenta 'Nole'.

Seguidamente, el exentrenador de Serena Williams cree que causar baja en Adelaida no significa que Djokovic esté dejando entrever su retirada.

"¿Pensar que es el final porque simplemente no juega los torneos que planeaba jugar antes de un Grand Slam porque quiere estar más preparado? Lo tomo como una buena señal", ha zanjado.