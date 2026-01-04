Un entrenador revela el tenista que está por delante de Alcaraz y Sinner: "Juega mejor"

Para Renzo Furlan, Lorenzo Musetti entra al top tres de mejores jugadores del circuito actualmente. Tras su gran temporada, es una de las revelaciones para 2026 ya que incluso, jugaría mejor que ambos, según el técnico italiano.

En una época en la que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner dominan plenamente la escena del tenis global, habitualmente surgen nombres de tenistas que tratan de disputarles esa hegemonía. El último en sonar ha sido Lorenzo Musetti en palabras de Renzo Furlan, exentrenador de Jasmine Paolini, quien fuera la cuarta en el ranking mundial de la WTA.

"En tierra batida, Lorenzo solo ha perdido contra Alcaraz y Draper. Su temporada de 2025 fue excelente, y en 2026 puede aspirar a ser el número tres del mundo porque, paradójicamente, juega mejor que Sinner y Alcaraz", afirmaba sin rodeos el entrenador italiano. Para él, su compatriota se sienta en la mesa del top uno y dos e incluso llega a asegurar que su nivel es más alto: "La calidad y el potencial están ahí, pero ganar un 'Grand Slam' depende de muchas circunstancias".

Cabe destacar que Musetti ha firmado un gran año 2025. Quedándose a las puertas de Madrid, Roma y París, donde alcanzó las semifinales, y Montecarlo, donde fue subcampeón, le sirvieron para presentarse como uno de los jugadores más a tener en cuenta para la temporada que arranca este enero. También ha comenzado a trabajar de la mano de JoséPerlas, quien fuera entrenador de Carlos Moyá entre otros.

Furlan, también comentó la posibilidad de que Novak Djokovic consiguiera el que sería su grande número 25: "Puede hacerlo, pero tiene que ocurrir algo extraño: que Alcaraz tenga un mal día en las primeras rondas, o que Sinner sufra un problema físico como en Shanghái. Él sabe que es casi imposible". Y sobre Sinner, añadió de cierre para 'Nord Est': "Estoy seguro de que lo veremos con el cuchillo entre los dientes en Roland Garros, porque es el único 'Grand Slam que le falta'. Pero intentará dar lo mejor de sí en todas partes. Ganar Roma también podría ser un objetivo".