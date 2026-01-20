El duro testimonio de Toni Nadal sobre las lesiones de Rafa: "Era incapaz de jugar sin..."

El tío y exentrenador de Rafa ha revelado cómo el tenista tuvo que recurrir a la medicina para soportar el dolor de las lesiones que ha afrontado para poder disputar los Grand Slams.

La carrera de Rafael Nadal ha estado repleta de grandes momentos. Durante los 24 años que el manacorí jugó como profesional, logró 22 Grand Slams, dos oros en los Juegos Olímpicos, 5 Copas Davis y 2 Laver Cup, además de otros torneos y galardones en el tenis.

Sin embargo, pese a todo el éxito cosechado, las lesiones han sido un gran lastre en su trayectoria como tenista. Tras varias fisuras, desgarros, roturas y lesiones de otros tipos, el componente español del 'Big Three' decidió retirarse en 2024 ante los aplausos y vítores del público.

Sobre su periplo en el tenis profesional ha hablado su tío y entrenador durante años, Toni Nadal, en el podcast de José Elías. En la conversación con el multimillonario, Toni señala el sufrimiento que experimentó Rafa a causa de las lesiones, sobre todo a partir de 2005.

"Hubo derrotas duras, pero lo peor fueron las lesiones, sobre todo en 2005, cuando a Rafael se le detectó un problema en un hueso del pie y los especialistas nos dijeron que su carrera estaba acabada", detalla el tío y exentrenador de Rafa.

Las lesiones que padeció el manacorí fueron tan difíciles de superar, que el propio Nadal tuvo que recurrir a la medicina para poder jugar los grandes torneos. "A finales de ese año, mi sobrino era incapaz de acabar el entrenamiento por el dolor y jugar los torneos de Grand Slams sin tomarse un calmante... Fue durísimo, pero se sobrepuso y ha durado 17 años más de carrera entre los mejores del mundo", añade Toni.

Por último, la figura más esencial en la carrera del tenista ha revelado que la mentalidad de Rafa fue fácil de manejar debido a que "no tuvo un gran ego" y "se dejaba guiar". Además, recuerda una anécdota con Carlos Moyá sobre cómo él se imaginaba el futuro de Rafa.

"Recuerdo una conversación en casa de Carlos Moyá. Me preguntó si firmaba que Rafael fuera un Albert Costa. En aquel entonces, Albert Costa era el vigente campeón de Roland-Garros y séptimo del mundo. Yo le dije que no, que no lo firmaba", concluye Toni Nadal.