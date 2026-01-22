Djokovic zanja cualquier duda sobre su retirada: ¿Cuánto le queda?

Después de que le preguntasen por las retiradas de Gael Monfils y Stan Wawrinka, el serbio dejó un plazo mínimo para colgar la raqueta.

Gael Monfils y Stan Wawrinka, dos míticos del circuito, se retirarán al término de la presente temporada con el respeto de todo el mundo del tenis tras dos carreras más que notables.

Tras vencer a Francesco Maestrelli en segunda ronda del Open de Australia, a Novak Djokovic le preguntaron por sus dos rivales.

"Creo que tanto Monfils como Wawrinka han dejado un legado muy, muy grande como jugadores, pero también como personas. Son muy amables dentro del vestuario, tienen muchos amigos y mucho respeto de mi parte", señaló el balcánico en 'ESPN'.

Tanto el francés como el suizo tienen edades similares a la del serbio, por lo que la duda estaba ahí: ¿Estamos viviendo los últimos días de 'Nole' a sus 38 años?

Djokovic, con una sonrisa, aseguró que seguirá al menos hasta el término del próximo año: "Hemos tenido batallas increíbles. Monfils tiene un año más que yo, Wawrinka, dos, así que creo que tengo dos años más, al menos".