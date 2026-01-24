Djokovic insiste en su candidatura y vuelve a retar a Sinner y Alcaraz: "Puedo vencerlos..."

El serbio ha vuelto a hacer gala de su nivel a pesar de sus 38 años de edad y se prepara para afrontar unas últimas fases del Open de Australia en las que sabe que ambos tenistas, "los mejores del mundo", son los grandes favoritos para llevarse el título.

Una vez más, Novak Djokovic ha vuelto a demostrar su nivel en Melbourne. El serbio se ha impuesto en la que ha sido su victoria número 400 en Grand Slam a Botic Van de Zandschulp, lo que le sirve para avanzar a octavos de final del Open de Australia. Con buenas sensaciones y tras vencer por 6-3, 6-4 y 7-6(4) al neerlandés, 'Nole' sentenció un partido cargado de matices.

Tras un buen primer set en el que arrasó a su rival, un crecimiento de Van de Zandschulp en el segundo set incomodó a Novak. El ganador de 24 Grand Slams estuvo a punto estuvo de ser descalificado tras perder los papeles en un punto ya terminado en el que golpeó la pelota en dirección al recogepelotas quedando a pocos centímetros de producir el impacto.

Una vez acabado el partido tras un 'tie break', Djokovic se aseguró de recordar a la grada que había superado varias situaciones complicadas en la segunda mano al llevarse la mano a la oreja mientras se dirigía al público presente en la Rod Laver Arena. Al acabar el partido, aún sobre la pista, también tuvo tiempo para acordarse de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"Todavía estoy aquí. Sigo en pie. Está claro que Sinner y Alcaraz hoy son los mejores del mundo y están en otro nivel, pero cuando entro a la cancha y empieza el partido, siempre siento que tengo una oportunidad", declaraba el serbio tras el partido, consciente de que ambos jóvenes son los rivales a batir en el primer grande del año.

"En cuanto a la edad, creo que un día en concreto, cuando me siento bien física y mentalmente, cuando juego bien, puedo desafiar a cualquiera, y sigo creyendo que puedo vencerlos a todos. Si no fuera así, no estaría aquí. Te lo aseguro", continuaba Nole, en la línea de lo comentado en los últimos días respecto a su diferencia de edad con los mayores opositores al título.

Ya que por muy motivado que esté por su 25º grande, el serbio es realista con sus opciones: "Si me toca jugar contra Sinner, sería en semifinales. Cuanto más avanzado esté el torneo, más energía gastaré, y no sé cómo reaccionará mi cuerpo. El año pasado no me sentí bien jugando contra ellos, contra él y Alcaraz en las últimas fases, pero espero que eso cambie". Estas son las sensaciones de Novak Djokovic previas a las fases finales de su torneo fetiche, en el que buscará coronarse como campeón por undécima vez.