Djokovic arrasa en el Open de Australia y advierte a Alcaraz y Sinner: "Está dando sus frutos"

El serbio ha declarado en la rueda de prensa posterior a su victoria frente a Francesco Martinelli que se ve con posibilidades de imponerse a los tenistas más dominantes del mundo y triunfar por undécima vez en Melbourne.

Novak Djokovic inició con buen pie su andadura en el Open de Australia 2026. 'El rey de Melbourne' alcanzó su victoria 101 en un encuentro ante Francesco Martinelli, al que superó sin complicaciones por 6-3, 6-2 y 6-2, al igual que a Pedro Martínez en la primera ronda.

A sus 38 años tiene hambre de conseguir el que sería su Grand Slam número 25. Algo nunca antes hecho en la historia del tenis. Aunque para ello sabe que lo más seguro es que tenga que imponerse a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, si no ambos. Un test para el que Nole está trabajando mano a mano con una eminencia del trabajo con deportistas de alto rendimiento como lo es el Doctor Mark Kovacs. Se saltó Adelaida por problemas físicos, demostrando su absoluta prioridad por el grande.

"Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam. Por eso estoy aquí. Confío en mi capacidad de competir y luchar. Solo son dos partidos hasta ahora. He jugado bien, agresivo. Siempre puedo jugar un poco mejor. Pero estoy contento", declaraba el tenista tras vencer al italiano.

También recordó para 'ESPN' la enorme preparación que ha llevado a cabo para este año: "Intenté analizar mi juego y los aspectos que puedo mejorar... está dando sus frutos".

Sin duda, Australia aún aguarda muchas sorpresas y momentazos que decidirán si Alcaraz y Sinner con capaces de mantener su hegemonía de dos años en los que se han llevado todos los grandes disputados, o por el contrario, Djokovic o cualquiera de los participantes restantes del torneo, es capaz de vencer en Melbourne.