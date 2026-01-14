Corretja señala la consecuencia directa para Carlos Alcaraz tras su ruptura con Ferrero

El extenista español niega que Alcaraz deba demostrar en el Open de Australia que puede ganar sin su exentrenador, y repudia la idea de que la gente se fije más en sus resultados.

Carlos Alcaraz encarrilla 2026 con buenas sensaciones después de terminar el año siendo el número uno del mundo y con dos Grand Slams más en su palmarés. Sin embargo, su ruptura de última hora con su ya exentrenador, Juan Carlos Ferrero, ha sembrado muchas dudas acerca de su rendimiento.

Muchos han sido los que apuntan a que Alcaraz no rendirá de la misma forma sin su mano derecha a su lado. Pese a ello, Carlos cuenta con gente que sigue depositando toda su confianza en él pese a continuar sin Ferrero. "Va a ser raro no tener a Juanki junto a él en el box, pero tendremos que acostumbrarnos", señala Alex Corretja en declaraciones a 'Eurosport'.

"Lo bueno para él es que ya ha viajado con Samu y tendrá a todo su equipo habitual. Debe mirar hacia adelante", añade el extenista español. Acerca de toda la polémica en torno a su separación con Ferrero, Corretja afirma que Carlos "solo necesita jugar su juego y centrarse en los rivales".

"La diferencia es que antes no nos fijábamos tanto en lo que podía pasar si no lo hacía bien. Si ahora no va bien, la gente quizás mirará un poco más a esos resultados de Carlos, y creo que no es justo. Pienso que de cara a la opinión pública eso puede ocurrir, pero él se tiene que centrar en su círculo, en su burbuja, y olvidarse de lo de fuera", concluye Corretja sobre cómo cree que el público y la prensa estarán más pendientes de los resultados del murciano.

Alcaraz no tiene nada que demostrar

Además de sugerir que la gente estará más pendiente de los resultados de Carlos Alcaraz tras su ruptura con Ferrero, Corretja ha desmentido la idea de que el tenista español tenga que ganar el Open de Australia para demostrar algo ante el público de Melbourne.

"No es ese tipo de persona. No quiere demostrarle a nadie que puede hacerlo sin Juanki. Es el número uno del mundo. Quiere demostrar que está listo para hacerlo bien, ya sea Ferrero en su palco, Carlos Moyà, Corretja, Andy Murray o quien sea", apunta Corretja en una entrevista para 'Tennis365'.

"Quiere decir que soy lo suficientemente maduro, tengo 22 años, ya he ganado majors y quiero seguir mejorando. Carlos necesita hacerlo por sí mismo. No necesita demostrárselo a nadie. Para mí, esto es lo más importante para Carlitos", concluye el extenista cerrando el debate sobre si el murciano intentará demostrar en Australia que puede ganar sin su exentrenador.