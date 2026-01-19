"No sabía nada de él"
Carlos Alcaraz no olvida su primer partido contra Sinner: "Recuerdo que dije..."
El número 1 del mundo ha recordado el día en el que derrotó por primera vez al italiano. Fue en Villena (Alicante) y ambos eran menores de edad.
La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner empezó hace casi siete años. El 2 de abril de 2019, ambos se enfrentaron en la primera ronda del Challenger 75 de Villena (Alicante).
Tanto Alcaraz, que tenía 15 años, como Sinner, que tenía 17, recibieron una 'wild card' para disputar ese torneo.
La victoria fue para el murciano en tres sets (6-2, 3-6 y 6-3) tras una hora y 50 minutos de partido, y tras casi siete años el número 1 del mundo no olvida aquel día.
"Me acuerdo de cuando me enteré que me enfrentaba a Jannik. Él venía de ganar varios Futures seguidos. Recuerdo que dije: 'Bueno, esto va a ser difícil'", ha recordado en una entrevista en 'Tennis Channel'.
"No sabía nada de él, él no sabía nada de mi. El partido estuvo lleno de altibajos", explica el número 1 del mundo.
Aquellos menores de edad ahora son los mejores tenistas del mundo, y siempre manteniendo la esencia: "Tenemos los mismos estilos que entonces, pero 10 niveles por encima. Hemos ido desarrollando nuestros estilos con el paso de los años".
