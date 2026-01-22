Carlos Alcaraz contra Moutet en la tercera ronda del Open de Australia: horario y dónde ver en TV

El tenista murciano se medirá contra el francés Corentin Moutet en la Rod Laver Arena a las 03:30 hora española en busca del pase a la cuarta ronda.

Carlos Alcaraz afronta su tercer encuentro en el Open de Australia. El tenista murciano se enfrentará al francés Corentin Moutet en la Rod Laver Arena en busca del pase a la cuarta ronda.

A sus 26 años, Moutet ostenta el puesto número 37 del ranking ATP y ya ha avisado en rueda de prensa que no se lo pondrá fácil a Alcaraz. "No voy a cambiar absolutamente nada en mi estilo de juego por el hecho de enfrentarme a él. Tengo curiosidad por saber de lo que soy capaz ante Carlos; estoy entusiasmado con este enfrentamiento", comentó Corentin a los medios.

El encuentro se llevará a cabo a las 03:30 hora española y será el cuarto partido de la jornada. Además, también será el segundo partido que Carlos jugará de madrugada.

El español también compareció en rueda de prensa, en donde analizó el juego de Moutet y advirtió que sería "un partido divertido": "Vamos a intentar estar concentrados y a dar lo mejor de nosotros, intentar poner nuestro nivel, nuestro ritmo en el partido, y veremos qué pasa. Lo que sí que te puedo garantizar es que va a ser un partido divertido".

"Llevo mucho tiempo sin competir. Poco a poco vamos a ir cogiendo la buena dinámica, vamos a ir dándonos cuenta de las cosas", añadió Carlitos sobre su estado de forma debido al lento arranque que tuvo frente a Hanfmann en segunda ronda.

Dónde ver el Alcaraz contra Moutet en TV

El tercer encuentro de Carlos Alcaraz podrá verse en directo por 'Movistar Plus+' y los canales de 'Eurosport', 'HBO MAX' y 'DAZN'. En cuanto a toda la información y resultado del partido, podrá seguirse en la web de 'LaSexta Deportes'.