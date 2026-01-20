Carlos Alcaraz contra Hanfmann en el Open de Australia: horario y dónde ver en TV la segunda ronda

El número 1 del mundo afronta su segundo partido en el Open de Australia contra el alemán Yannick Hanfmann, de 34 años.

Carlos Alcaraz continúa su camino en busca del único Grand Slam que le falta, el Open de Australia. Derrotó al anfitrión Adam Walton en la primera manga y por la vía rápida. Y ahora se verá las caras con Yannick Hanfmann.

Hanfman, número 102 del mundo a sus 34 años, tendrá uno de los partidos más difíciles del torneo: contra el número 1 de 2025.

El partido, en la pista Rod Laver Cup, se disputará este miércoles 21 de enero a las 04.00 de la madrugada (14.00 horas local en Melbourne).

Primera victoria de Alcaraz

Carlitos derrotó a Adam Walton en su debut en Australia: 6-3, 7-6(2) y 6-2.

Su saque está siendo la gran novedad en este comienzo de temporada. Incluso Novak Djokovic ha bromeado con pedirle "derechos de autor" porque según dice ese saque se parece mucho al que ha tenido el tenista serbio durante toda su carrera deportiva.