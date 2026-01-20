Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Open de Australia

Carlos Alcaraz contra Hanfmann en el Open de Australia: horario y dónde ver en TV la segunda ronda

El número 1 del mundo afronta su segundo partido en el Open de Australia contra el alemán Yannick Hanfmann, de 34 años.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz continúa su camino en busca del único Grand Slam que le falta, el Open de Australia. Derrotó al anfitrión Adam Walton en la primera manga y por la vía rápida. Y ahora se verá las caras con Yannick Hanfmann.

Hanfman, número 102 del mundo a sus 34 años, tendrá uno de los partidos más difíciles del torneo: contra el número 1 de 2025.

El partido, en la pista Rod Laver Cup, se disputará este miércoles 21 de enero a las 04.00 de la madrugada (14.00 horas local en Melbourne).

Primera victoria de Alcaraz

Carlitos derrotó a Adam Walton en su debut en Australia: 6-3, 7-6(2) y 6-2.

Su saque está siendo la gran novedad en este comienzo de temporada. Incluso Novak Djokovic ha bromeado con pedirle "derechos de autor" porque según dice ese saque se parece mucho al que ha tenido el tenista serbio durante toda su carrera deportiva.

Las 6 de laSexta

  1. La rotura del raíl 23117, en el punto de mira de la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz
  2. El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"
  3. El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox
  4. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  5. La AEMET activa la alerta roja en el Empordà (Girona) por lluvias torrenciales de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"