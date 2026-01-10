Ahora

No se cansan de dar espectáculo: el increíble punto de Alcaraz y Sinner en su exhibición en Seúl

El español y el italiano dejaron puntos de mucha clase en su enfrentamiento amistoso en Corea del Sur. Tras estrenarse por primera vez este 2026, ambos ya piensan en el Open de Australia.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Redes

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han protagonizado su regreso a las pistas en una exhibición en Corea del Sur. Como no podía ser de otra manera, han hecho vibrar al público local con puntos de muchísimo nivel. Uno de ellos, abriendo los ángulos de golpeo hasta el más absoluto límite y jugando prácticamente desde cada uno de los extremos de la red.

Ese ha sido solo uno de los geniales momentos que ha dejado este encuentro amistoso entre el número uno y dos del mundo, que además, han vuelto a dejar patente la gran relación que mantienen a pesar de su rivalidad en la pista.

Carlitos terminó llevándose el partido en dos sets muy ajustados con un marcador final de 7-5 y 7-6. Tanto el de El Palmar como el de San Cándido pondrán rumbo a Melbourne donde ya comenzará su preparación para el primer 'Grand Slam' del año.

Viendo que Carlos y Jannik han levantado los últimos ocho 'majors', son los evidentes favoritos aunque el italiano cuente con algo más de presencia debido a su condición de vigente campeón. Alcaraz, por su parte, busca ganar el único gran título que aún no ha podido conquistar.

