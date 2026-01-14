Ahora

Un millón de euros de premio

Así ha perdido Carlos Alcaraz ante una top 50 del mundo en el One Point Slam

El tenista español ha caído en tercera ronda, al igual que Jannik Sinner, contra Maria Sakkari, número 52 de la WTA, al intentar completar una dejada sin éxito.

No pudo ser: Carlos Alcaraz cede ante una top 50 del mundo en el One Point Slam No pudo ser: Carlos Alcaraz cede ante una top 50 del mundo en el One Point Slam REDES

El Rod Laver Arena ha sido el escenario de la última novedad del tenis: el One Point Slam. Este efímero torneo presenta una nueva dinámica en la que tenistas profesionales y amateurs se enfrentan entre sí a un único punto por un premio de un millón de euros.

Durante más de dos horas de evento, 24 tenistas profesionales (12 de la ATP y otras 12 de la WTA) se han enfrentado entre sí y contra jugadores amateurs, hasta llegar a la final en la que Jordan Smith, un amateur, se ha impuesto ante Joanna Garland, número 117 del mundo, y se ha llevado el premio íntegro.

Además de saltar la sorpresa en la final, ha habido varios enfrentamientos en los que tenistas como Jannik Sinner, Alexander Zverev, Nick Kyrgios o Carlos Alcaraz han caído rápidamente.

En el caso de Alcaraz, el murciano ha perdido ante Maria Sakkari, número 52 de la WTA, en tercera ronda después de intentar hacer una dejada sin éxito. Carlos es una de las estrellas que ha participado en el torneo antes de que comience el Open de Australia, en el que buscará el primer Grand Slam del año.

A su vez, su acérrimo rival, Sinner, también ha caído en tercera ronda, pero ante el ganador del One Point Slam al fallar su servicio y estrellar la bola en la red.

Las 6 de laSexta

  1. Trump pide a la OTAN "encabezar" el camino para que EEUU se haga con Groenlandia y ve "inaceptable" cualquier otra opción
  2. Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados
  3. Yolanda Díaz: "El PSOE quiere dar dinero público a los caseros por cumplir la Constitución, es el mundo al revés"
  4. Miguel Ángel Gallardo renuncia al acta de diputado y dejará de estar aforado en el juicio al hermano de Sánchez
  5. El exjefe de los Bomberos declara ante la jueza de la DANA que se rebajó el texto del Es-Alert para hacerlo menos "alarmista"
  6. La doctora Elisa Pinto señala a López Madrid en su declaración: "Él tenía el poder. Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo"