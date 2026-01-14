Así ha perdido Carlos Alcaraz ante una top 50 del mundo en el One Point Slam

No pudo ser: Carlos Alcaraz cede ante una top 50 del mundo en el One Point Slam

El tenista español ha caído en tercera ronda, al igual que Jannik Sinner, contra Maria Sakkari, número 52 de la WTA, al intentar completar una dejada sin éxito.

El Rod Laver Arena ha sido el escenario de la última novedad del tenis: el One Point Slam. Este efímero torneo presenta una nueva dinámica en la que tenistas profesionales y amateurs se enfrentan entre sí a un único punto por un premio de un millón de euros.

Durante más de dos horas de evento, 24 tenistas profesionales (12 de la ATP y otras 12 de la WTA) se han enfrentado entre sí y contra jugadores amateurs, hasta llegar a la final en la que Jordan Smith, un amateur, se ha impuesto ante Joanna Garland, número 117 del mundo, y se ha llevado el premio íntegro.

Además de saltar la sorpresa en la final, ha habido varios enfrentamientos en los que tenistas como Jannik Sinner, Alexander Zverev, Nick Kyrgios o Carlos Alcaraz han caído rápidamente.

En el caso de Alcaraz, el murciano ha perdido ante Maria Sakkari, número 52 de la WTA, en tercera ronda después de intentar hacer una dejada sin éxito. Carlos es una de las estrellas que ha participado en el torneo antes de que comience el Open de Australia, en el que buscará el primer Grand Slam del año.

A su vez, su acérrimo rival, Sinner, también ha caído en tercera ronda, pero ante el ganador del One Point Slam al fallar su servicio y estrellar la bola en la red.