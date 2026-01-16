El análisis de Sinner sobre la ruptura entre Carlos Alcaraz y Ferrero

El tenista italiano ha confesado en una entrevista previa al Open de Australia la "sorpresa" que supuso la separación entre Carlos y su entrenador para él.

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero continúa dando que hablar. En la previa del Open de Australia, los tenistas están siendo entrevistados acerca de sus expectativas, y tanto Alcaraz como Jannik Sinner han sido preguntados acerca de la separación más sonada de 2025.

El español fue el primero enromper su silencio tras el anuncio de su 'divorcio', asegurando que "fue algo interno", una decisión de ambos que, aunque no fue sencilla, se está llevando de la mejor manera. Por su parte, su acérrimo rival también ha sido preguntado sobre Ferrero y Carlitos tras el anuncio de su renovación con su entrenador, Darren Cahill.

"Sí, digamos que hablamos un poco el año pasado en Turín y traté un poco de entender su punto de vista también. Hablamos un poco de todo y pusimos sobre la mesa todas las cosas que tanto él como yo pensamos. Estábamos muy contentos de aceptar continuar esta temporada", confiesa Sinner sobre cómo se gestó la renovación por una temporada más con Cahill.

El extenista australiano, y entrenador de Sinner desde 2022, ha sido una figura clave en la preparación y en los éxitos del italiano. "Es bueno no solo para mí, sino también para Simone (Vagnozzi) y todo el equipo, que se queda un año más. Estoy muy feliz", añade el número dos del mundo.

Además de conversar sobre Cahill y su renovación, Jannik ha mostrado su opinión acerca de la separación entre Alcaraz y Ferrero. "En mi opinión, me sorprendió. Pero también he estado allí, lo entiendo. Cada uno tiene sus propias motivaciones, así que habrá que preguntarle a él", ha concluido Sinner.