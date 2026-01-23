Ambicioso mensaje de Alcaraz tras hacer historia en el Open de Australia: "Si me estanco ahora..."

El tenista número uno del mundo se ha mostrado inconformista ante los "récords de precocidad" a los cuales no presta atención, y asegura que tiene "hambre y energía para salir a por más".

Carlos Alcaraz no para de batir récords, tanto personales como en lo que respecta a superar a otros tenistas. En el Open de Australia, el murciano ya se encuentra en octavos de final, y pese a la incertidumbre sobre su rendimiento, el número uno del mundo sigue imponiéndose a sus rivales. Tras ganar a Corentin Moutet en tres sets (6-2, 6-4, 6-1) en tercera ronda con facilidad, el tenista español compareció ante los medios para analizar el partido, su juego, su próximo adversario y el último récord conseguido.

En concreto, Carlos ha conseguido situarse como el segundo tenista de la historia en lograr más victorias en sus 100 primeros partidos de Grand Slam (87-13), por delante de Jannik Sinner, Rafa Nadal o Novak Djokovic y solo por detrás de la leyenda sueca del tenis, Bjorn Borg.

"Bueno, la verdad es que es genial lo que estoy consiguiendo poco a poco. Eso quiere decir que he ido haciendo las cosas muy bien, poniéndome en la mesa de esas leyendas tras haber conseguido ciertas cosas. Pero la verdad es que a los récords de precocidad intento no prestarle mucha atención", confesaba Alcaraz a 'Eurosport' en una entrevista tras batir a Moutet.

Sobre su buen rendimiento actual y los récords que está rompiendo, el de El Palmar se ha mostrado muy ambicioso: "Al final, los récords que quiero hacer o en la mesa que quiero estar es luego, al final de la carrera. No significaría nada, o daría igual todo lo que estoy consiguiendo ahora si me estanco aquí y no sigo mejorando en los próximos años".

Por último, Alcaraz ha destacado que conseguir este tipo de logros lo único que le provoca es más hambre de victoria, síntoma de que el español no se conforma con nada. "Es un dato muy bueno y bonito, pero esto solo me da más hambre y energía para salir a por más", ha concluido Carlos.