Alcaraz es sinónimo de espectáculo: la genialidad que firmó Carlitos en su debut en el Open de Australia

El número uno del mundo puso en pie a la Rod Laver Arena con un golpe espectacular. A pesar de ello, le sirvió de poco debido a que terminó perdiendo el punto.

Carlos Alcaraz ha llegado el Open de Australia con ganas de dar espectáculo. El de El Palmar debutaba en el primer 'Grand Slam' del año frente al australiano Adam Walton, número 75 del mundo, que terminó ofreciendo más oposición de la esperada.

Alcaraz llegaba a Melbourne con la exhibición de hace unos días ante Jannik Sinner como la única preparación en partido que había tenido el murciano. Sin embargo, dejó claro pronto que llegaba en plena forma física para afrontar el único 'grandes' que le queda por conquistar.

Carlitos cerró el primer set por la vía rápida y sin aparente complicaciones (6-3) y en el comienzo del segundo quiso dar un poco de espectáculo. Para devolver un golpe de Walton, Alcaraz se atrevió a darle entre las piernas poniendo en pie a la Rod Laver Arena.

El golpe fue muy bonito pero no del todo efectivo. Walton respondió con una buena derecha profunda obligando a Carlitos a defenderse. El murciano obligó a dar una derecha más a su rival, que esta vez, si cerró el punto. A pesar de haberlo perdido, Alcarazsonrió ante la ovación de la Rod Laver Arena por lo que acababa de hacer.