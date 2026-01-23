Alcaraz no se ve siguiendo los pasos de Djokovic: así reflexiona Carlos sobre su futuro

El murciano descarta tener una carrera tan longeva como la de 'Nole' aunque aplaude la resiliencia y la dedicación tanto del serbio como de Stan Wawrinka, que está siendo una de las sorpresas del Open de Australia a sus 39 años.

Carlos Alcaraz es, junto a Jannik Sinner, el gran favorito para conquistar el Open de Australia. Su condición de número uno le convierte en el máximo candidato, con el permiso del italiano, que lleva siendo campeón en las últimas dos ediciones.

Novak Djokovic es otro de los grandes aspirantes. El serbio quiere, a toda cosa, terminar con la tiranía de Jannik y Carlos en los 'Grand Slam' (han ganado los últimos ocho) y seguir agrandando su leyenda consiguiendo su 'Major' número 25 que ya pondría fin a cualquier debate.

'Nole', a sus 38 años, ha comenzado el Open de Australia arrasando sin haber cedido ningún set en las dos primeras rondas. El de Belgrado ya reconoció que ha cambiado su preparación física y eso podría serle de mucha ayuda para poder enfrentarse de tú a tú con Sinner y Alcaraz.

Djokovic había sufrido mucho en los últimos majors ante el número uno y dos del mundo. Aún así, un triunfo en Melbourne sería historia por la edad que tiene. El serbio sigue siendo uno de los mejores del mundo y la consecución de un nuevo título sería increíble.

Alcaraz ha querido ensalzar el mérito que tiene Novak y Stan Wawrinka, que está también sorprendiendo en Melbourne a sus 40 años. Sin embargo, el murciano reconoce en 'ESPN' que no se ve jugando hasta tan mayor: "Ahora mismo no pienso en eso, pero la verdad es que veo complicado que compita más allá de cuando tenga 35 años, aunque nunca se sabe. Ojalá tener esa pasión y vitalidad que tienen".