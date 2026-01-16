Alcaraz responde a Federer sobre su parecido al jugar: "Sinner es similar a Djokovic y Roger..."

Carlitos está deacuerdo con el suizo después de que este asegurara que tienen bastantes parecidos en lo que a juego se refiere. Alcaraz también compara la manera de jugar de Novak y Jannik, para él, también similares.

Roger Federer ha sido una de las sorpresas de este Open de Australia. El helvético es una de las grandes figuras presentes en Melbourne para vivir este primer 'Grand Slam' del año como espectador, eso sí, para disgusto de muchos.

La presencia de Roger no ha pasado desapercibida y sus declaraciones en una entrevista en la que habla de Carlos Alcaraz tampoco. El ganador de 20 'Majors' ha asegurado que su juego y el de Carlos tienen ciertos parecidos teniendo en cuanto los golpes y cómo se comportan en pista.

Alcaraz ha tenido la oportunidad de responderle en unas declaraciones para 'Sony Sports' en las que ha opinado sobre esta llamativa comparación de Federer: "Fue una sensación increíble (escuchar las palabras de Roger), no te voy a mentir. Estoy de acuerdo con él. Ya dijimos que Jannik se parece más a Djokovic en cuanto a tenis y juego. Me veo un poco parecido a Roger".

Carlitos respondió al helvético sosteniendo su teoría y desvelando también que cree que existe un parecido entre el juego de Novak y Jannik, algo más conservador que el de Roger y Alcaraz.

El número uno del mundo debutará pronto en el Open de Australia, torneo al que llega con muchas ganas y con la opción de hacer historia convirtiéndose en el jugador más joven de todos los tiempos en ganar los cuatro 'Grand Slams', récord aún en propiedad de Rafa Nadal.