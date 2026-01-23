Alcaraz responde a Djokovic por su saque: "Es verdad que se ven muy iguales..."

El número 1 del mundo responde a la broma de un Djokovic que le pidió derechos de autor por ese nuevo saque que ha estrenado en Australia.

Carlos Alcaraz ha cambiado su dinámica de saque y se parece muchísimo a la de Novak Djokovic. El serbio, en tono de broma, ya dijo que le pediría derechos de autor y ahora Carlos ha respondido a la broma después de clasificarse para los octavos de final del Open de Australia.

En la rueda de prensa del jueves, Alcaraz bromeó sobre su saque: "Tengo el contrato ahí en la bolsa, se lo tengo que dar. Hemos bromeado sobre eso. Me mandó un mensaje y cuando lo vi me hizo gracia. Estando aquí, vi los dos saques, comparándolos, y es verdad que se ven muy iguales, no puedo esconderlo".

"Para mí, Djokovic saca muy bien, y el gesto que tiene es muy sencillo y siempre me ha gustado. Eso no significa que le haya copiado, no lo hice fijándome en él, simplemente, haciendo cambios terminé haciéndolo de esta manera", dijo el número 1 del mundo desde Melbourne.

Alcaraz ha cambiado su saque con su nuevo entrenador, Samu López: "Tengo mucho margen de mejora. Está yendo bien, con un porcentaje alto...".

"Me estoy sintiendo muy cómodo, que eso es lo importante, pero aún hay margen de mejora. En los entrenamientos e incluso en los calentamientos, me centro para hacerlo de la manera correcta. Lo bueno de una mecánica fluida es que, cuando no me siento cómodo con el saque, me permite ir con buenas sensaciones. Por eso buscamos una mecánica más fluida y cómoda", ha explicado el murciano.

Su rival en octavos de final será el estadounidense Tommy Paul, el próximo domingo.