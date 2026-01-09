Alcaraz desvela su golpe más infravalorado y desata la risa de Sinner: "No se habla demasiado..."

Ambos tenistas han respondido a los medios a menos de 24 horas de su enfrentamiento en una exhibición en Corea del Sur. Uno de los lances que ha dejado la comparecencia fue la curiosa conversación entre los deportistas sobre la faceta menos alabada del murciano.

En la previa del partido de exhibición que enfrentará a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Corea del Sur, ambos han comparecido en inglés durante la rueda de prensa acerca de sus sensaciones previas al duelo y demás preguntas de los medios.

Este sábado encaran su primer partido del año y vaya forma de arrancar, nada más y nada menos que con un enfrentamiento entre los dos mejores tenistas masculinos del ranking ATP. Cabe destacar que pronto podrían volver a verse las caras en Melbourne, en el Open de Australia, el primer 'Grand Slam' del año que inicia el 12 de enero.

La rueda de prensa dejó un momento gracioso cuando una periodista preguntó al murciano sobre su golpe más infravalorado. Alcaraz se tomó su tiempo para responder, un silencio en el que el italiano aprovechó para bromear: "Dime la verdad, quiero oírla".

Lo que hizo sonreír a Carlos antes de responder: "Mi revés es algo de lo que no se habla demasiado. Todo el mundo se fija en la derecha, es más explosiva, ahí el revés queda en un segundo plano, pero no creo que sea tan malo, así que diría que mi golpe más infravalorado es el revés".

Una afirmación que no dudó en contrastar con la opinión de su rival, que respondió entre risas: "Estoy de acuerdo, está muy bien, no es malo, está muy bien".

Este fue el momento más cercano entre ambos tenistas que no se fueron sin antes demostrar la buena relación que mantienen con un guiño a una posible colaboración en el futuro: "Si algún día jugamos juntos en un doble tendríamos que ver quién juega en cada lado, sería divertido".