"2026, allá vamos": Ferrero sigue adelante tras su ruptura con Carlos Alcaraz

El que fuese entrenador de Alcaraz durante siete años continúa entrenándose en su academia de Villena, aunque se desconoce cuál será su siguiente movimiento.

El pasado 17 de diciembre, Carlos Alcaraz dio la campanada del año al anunciar su separación con Juan Carlos Ferrero, su entrenador durante los últimos siete años, por una supuesta disputa en relación con la renovación del contrato del técnico alicantino.

Ahora, apenas un mes después de provocar un 'terremoto' en el panorama deportivo, el tenista español se encuentra ultimando su preparación para el Open de Australia sin su mano derecha. Con Samuel López a su lado, Alcaraz se ha evadido de la polémica en relación con Ferrero.

El murciano encara el que es su Grand Slam más ansiado debido a que aún no lo ha ganado, y su ya exentrenador forma parte del pasado. Desde entonces, Carlos ha disputado varios partidos de exhibición contra rivales directos como Joao Fonseca o Jannik Sinner, en los que ha mostrado un buen nivel.

Ambos han decidido tomar caminos diferentes, y ya sin la estrella mundial bajo su tutela, el técnico alicantino ha regresado a su academia en Villena para retomar sus entrenamientos. "Rutinas, motivación. 2026, allá vamos", ha publicado Ferrero en su cuenta de Instagram.

Por el momento, se desconoce cuál será el siguiente movimiento en la carrera de Ferrero como entrenador, aunque se le ha vinculado con el propio Sinner: "Sería algo que tendría que pensar".

"Son jugadores extraordinarios, pero, como he dicho antes, no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no", sentenciaba el célebre entrenador.