Llega la Copa del Rey y se miden al Leganés:

"La misma importancia que le damos a todas las competiciones, saldremos a ganar desde el minuto 1 .Tendremos que hacer una eliminatoria parecida a la que hicimos con el Melilla. La Copa del Rey es una copa muy bonita, tenemos que afrontarla con atención, sobre todo en los primeros minutos, donde tenemos que prestar más atención. Y tenemos que ser más resolutivos arriba".

"Nosotros intentamos meterle toda nuestra energía y esfuerzo a todos los partidos. Son muchos partidos al cabo del año. Pero nosotros mañana estamos con la Copa del Rey, donde empezamos bien y tenemos que seguir. Enfocamos toda nuestra energía en el partido de mañana. Es muy importante empezar el partido concienciados y ser más contundentes en el último tercio".

"El Leganés es muy sólido y muy competitivo. Debemos estar muy atentos, sobre todo a la velocidad cuando contragolpean y ser certeros en ataque".

La crítica de Luka Modric y "la cagada cada partido"

"Luka es un jugador muy elegante, tanto dentro como fuera del campo. Todos somos el Real Madrid y todos asumimos las responsabilidades juntos".

"Discúlpenle a Luka el exabrupto. Es un jugador muy elegante, porque me ha restado responsabilidad a mí. Acá todo se arregla todos juntos: jugadores, cuerpo técnico, hincas... todos queremos mejorar. Lo que dijo Luka con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol, estamos de acuerdo. Y que no tenemos que conceder errores tempranos, estamos de acuerdo".

Brahim, último fichaje blanco:

"Brahim está feliz por estar en el Real Madrid. Me parece que es un acierto su elección de número. Que esté depende del papeleo administrativo, imagino".

Juventud y falta de gol:

"Los números son los que son, trabajamos para mejorarlos. Cristo es un jugador del Castilla y siempre que tenemos la oportunidad intentamos que rompan esa barrera. Es un año especialmente alegre en ese sentido. El gol es lo más difícil y trabajaremos para mejorar".

No entiende las reglas del VAR:

"El VAR... depende de que las reglas sean clasras al final, más que de la tecnología. Si se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas, acciones y decisiones... eso facilita el entendimiento para todos. Futbolistas e hinchas. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento. Tendrá un tiempo de perfeccionamiento. No son quejas, es defenderse".

Feliz en el Real Madrid:

"Trabajar en el Madrid es maravilloso en cualquier sitio, es un honor y un privilegio. Veo la misma dedicación en todos. Yo siempre me fijo en los jardineros, no sé si se fijan. Es emocionante, le ponen la misma dedicación que los jugadores en los partidos".

Sobre que Bale se fuera del Bernabéu en el minuto 70:

"Esas son cosas que solucionamos en la intimidad".

¿Habrá más fichajes?

"No me compete explicar la política de fichajes del club, trabajamos para mejorar cada día. Somos los que somos".