El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, defendió a su capitán Sergio Ramos tras la tarjeta amarilla recibida en 'Champions' contra el Ajax y por sus declaraciones al término del choque reconociendo que había forzado la amonestación para perderse la vuelta y estar disponible para los cuartos de final.

"No hago las normas, nosotros no las hacemos nosotros. Tampoco quiero entrar a especulaciones sobre montajes subjetivos, no lo voy a hacer", dijo el técnico. "Con respecto a lo que ha dicho Sergio él ha dado las explicaciones pertinentes, ha dicho claramente que se refería a la falta", añadió en la rueda de prensa previa al partido con el Girona.

"Él ha recibido una pregunta capciosa. Ustedes tienen vuestros métodos y está bien. Pero nosotros nunca pensamos en esas especulaciones. Sólo en salir a competir y ganar. A mí me parece que la acción de Sergio Ramos se explica en sí misma y no hace falta mayores especulaciones", sentenció el tema a la espera de que la UEFA se pronuncie sobre el andaluz, quien ya tiene abierto un expediente por sus palabras en zona mixta.

Otra de las polémicas generadas esta semana fue la denuncia de LaLiga por el corte de mangas de Gareth Bale en el derbi. ¿Se sienten perseguidos por Tebas?, le preguntó un periodista a Solari. El argentino salió con rapidez. "Nosotros estamos perseguidos por el Atlético, Sevilla, Alavés y persiguiendo al Barcelona. Nos encantaría que nos estuviera persiguiendo todos y haremos un esfuerzo para seguir recortando distancias", dijo.

"Eso no depende de nosotros mismos, nosotros tenemos que centrarnos en lo que está en nuestra mano. Salir este domingo a las 12, que es un horario poco habitual y, con ese estímulo, estando frescos pronto, intentaremos hacer nuestro trabajo en nuestra casa y con nuestra afición. Esperamos que se levante temprano y venga", bromeó Solari.

Insistido en la cuestión del galés, el técnico no le dio más importancia. "Me parece anecdótico, le estamos dando demasiada trascendencia", añadió después de que LaLiga denunciase este viernes la celebración de Bale tras el 1-3 en el derbi del pasado sábado en el Wanda Metropolitano.

Por su parte, Solari aseguró que sus jugadores afrontan un "momento estimulante" de la temporada justo antes de recibir al Girona en casa. "Estamos todos muy bien, nos encanta competir y estamos todos unidos con el objetivo claro de ganar. Tenemos muchas ganas de salir a competir y dejar todo como siempre", comentó.

"Nos hemos enfrentado un par de veces al Girona en las últimas semanas por la Copa del Rey. Es un equipo peligroso, utiliza un sistema específico que lo hace muy bien y nos obligará a estar conectados y atentos durante 90 minutos para dominar el partido y no sufrir", argumentó el argentino, que fue preguntado por Vinicius y Asensio.

Del brasileño recordó que es un chico "jovencísimo". "Ha tenido una proyección en estos meses realmente impresioantne y estamos contentos por el y con él. Todos sus compañeros le ayudan mucho. Aunque tiene muchísimo mérito. Creo que el equipo le apoya, lo sustenta y da sustancia a su juego" (...) En cuanto a Marco puede jugar en "cualquier posición" de ataque por su talento. "Estoy muy contento por cómo está trabajando tras su vuelta", agregó.

Por último, Solari corrigió a dos periodistas que le preguntaron por su renovación después de que Simeone o Valverde hayan ampliado sus contratos esta semana. "Estoy encantado por mis colegas, y nosotros estamos muy enfocados en el presente. Suena a tópico pero es la verdad (...) Además yo he renovado hace tres meses y tengo contrato hasta 2021", finalizó.