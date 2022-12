El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes sobre el supuesto interés del Bayern de Múnich alemán por el defensa francés Lucas Hernández, que ha hablado tanto con él como con el Atlético y que "hoy está aquí" en el conjunto rojiblanco.

"Lo que puedo comentar de Lucas es que hablé con él, hablé con el club, tanto Lucas como el club saben lo que pienso y lo que me gustaría y hasta el día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de si estaría, se va o se queda, porque hoy está acá. Si estuviera disponible para el partido jugaría. Hablar de su puesto es una cosa que no me gusta", dijo.

"No te tengo que asegurar nada porque el chico está aquí", añadió al ser preguntado sobre si puede asegurar que el jugador va a continuar en el Atlético, pese a las informaciones que apuntan a que el Bayern de Múnich va a pagar su cláusula de rescisión en el mercado de enero.

"Es normal que el Bayern busque buenos jugadores. Es difícil suponer una cosa que no sucedió, es complicado imaginar cosas que no suceden. Soy optimista siempre, él sabe el afecto que le tenemos. Es normal que el Bayern quiera pagar su cláusula, después estará su decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para saber su decisión", concretó.

También le preguntaron por la polémica con Courtois y si creía que el belga estaba intentando ganarse a la afición del Real Madrid con su respuesta: "Soy muy respetuoso con Courtois, no entendió lo que quise decir, pero bueno".