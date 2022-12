Ellos tienen un poderío tremendo y nosotros si defendemos de la mejor manera tendremos opciones

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que no han "merecido ganar" al Barcelona "en ningún partido", resaltando que a lo largo de los "90 minutos" siempre fueron "los mejores", la víspera del primer enfrentamiento este curso en el Camp Nou.

"No hemos merecido ganar al Barcelona en ningún partido y creo que en casi todos los partidos que no hemos podido ganar ha sido por mérito del Barcelona. Los pocos partidos que hemos empatado lo hemos merecido pero no hemos ganado en el total de los 90 minutos. Sí que en algún rato del partido de Champions o en algún arranque, pero a lo largo de los 90 minutos siempre fueron los mejores", recalcó Simeone en la rueda de prensa previa al choque que les medirá con el F.C.Barcelona.

Respecto al equipo culé, manifestó que "siempre mantiene su identidad y su fútbol". "Van a jugar con Iniesta, Rakitic y Busquets, con Sergi Roberto por la banda por lo que van a tener más opciones de gol. Será todavía más peligroso el equipo y por tanto, espero al mejor Barcelona", subrayó.

Del mismo modo, puntualizó que el choque de este miércoles se decidirá "en las áreas más que en el medio".

"Ellos tienen un poderío tremendo y nosotros si defendemos de la mejor manera tendremos opciones. El medio es un pasaje de transición, pero la realidad es que contra estos equipos con tanto talento el partido se decidirá las áreas", confesó.

Por otro lado, Simeone señaló que el Barcelona "sigue teniendo un fútbol brillante" y a "los más determinantes en el juego individual y colectivo". "Eso es algo que les pone en un lugar increíble, el año pasado ganaron todo menos la Champions", prosiguió.

Acerca de una de las estrellas del equipo culé, el brasileño Neymar, recalcó que es un "jugador extraordinario": "Se divierte, canta, baila y la destroza".

"Ha ganado las Olimpiadas, ha llegado al Barcelona, encontrando un lugar increíble para mostrar su talento. Tiene una personalidad que le hace hacer ese tipo de situaciones y a mí me encanta", argumentó, para continuar diciendo que Neymar tiene una "forma de jugar que es así, con su estilo".

Del mismo modo, declaró que el "objetivo no es acercarse a ningún equipo". "Nuestro reto es intentar crecer en lo que pensamos necesario. Gaitán y Gameiro nos dan las alternativas en el medio y adelante, con sus respectivas características. Tenemos a una plantilla con opciones a seguir mejorando, algo que lo determinarán los hechos y no las palabras. Nos tenemos que fijar en crecer como equipo", confesó.

La polémica de los horarios

Por otro lado, preguntado por la polémica de los horarios que les llevará a jugar este domingo el partido de LaLiga contra el Deportivo en una semana con Liga de Campeones, el argentino aclaró que trabajan en consecuencia de lo que "resulta la fecha" e "intentando hacer lo mejor posible en todas las competiciones".

A su vez, resaltó el "gran trabajo" de Griezmann. "Sabe cómo y donde moverse. Físicamente está progresando muchísimo y lee el juego de una forma admirable. El otro día por ejemplo estaba defendiendo como si fuera un mediocampista defensivo. Es un jugador que nos da esa posibilidad y mantenga esa ambición", confesó el técnico.

Respecto a la nueva denominación de la gala del Balón de Oro -que lo elegirán los periodistas-, reconoció que "ojalá que Antoine Griezmann esté entre los elegidos" porque ha comenzado "muy fuerte la temporada".

Además, señaló que sabía que "el gol llegaría" en el caso del francés Kevin Gameiro, autor de uno de los goles en el encuentro que les midió el pasado sábado al Sporting (5-0) en el Vicente Calderón.

"Gameiro ya había marcado en el primer partido contra el Alavés y siempre había tenido situaciones de gol en todos los encuentros. Para el partido de mañana vamos a necesitar el esfuerzo de los cuatro delanteros", asintió.