El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incluyó a su equipo y al Sevilla en el cuarteto de aspirantes a la Liga y "para competir con Real Madrid y Barcelona" e insistió en que no es un técnico que se "ate a una forma de jugar" ni que crea que se juegue "de una manera sola". "Por lo que estamos mostrando en este inicio de Liga, veo sobre todo al Sevilla, obviamente al Barcelona y al Real Madrid, y a nosotros, en ese cuarteto de ilusión y entusiasmo para competir con Real Madrid y Barcelona", valoró.

Su equipo es primero, el Real Madrid segundo, el Sevilla tercero y el Barcelona cuarto. Esta jornada, el Atlético se enfrenta al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. "Me imagino un partido con ellos con mucha gente presionándonos a partir de su pérdida de pelota y de nuestro juego para poder salir. Los rasgos que ha marcado el Sevilla en los partidos anteriores han sido éstos. Vázquez ha dado jerarquía al juego, Nasri toma cada vez más vuelo, Vitolo es una potencia increíble y Vietto le da velocidad", analiza el Cholo.

Simeone, además, habla del cambio que le ha dado Sampaoli al club hispalense: "El Sevilla ha cambiado muchos futbolistas, con un perfil diferente, y por el juego que está mostrando y desarrollando están siendo muy competitivos, con una idea muy clara de su entrenador en la apuesta y la valentía para presionar en la pérdida de la pelota y atacar con bandas muy abiertas. Y eso lo hace sumamente peligroso".

Enfrente, el Atlético se presenta como líder invicto. "Nosotros sabemos que lo único que necesitamos es seguir mejorando. Nuestro único objetivo es seguir en esta misma línea y para seguir en la misma línea tenemos que llevar el partido donde nosotros nos sentimos cómodos y sobre todo dar el máximo", remarcó el técnico.

La evolución del equipo en el juego con balón y de ataque es evidente. "Es normal que la crítica y la opinión siempre busquen qué ver mejor de un equipo. Yo no tengo ningún compromiso con ningún tipo de forma de juego, no soy de los entrenadores que cree que se juega de una manera sola ni que mi idea es la única que vale. Valoro siempre los futbolistas que tengo y a partir de ahí intento darle la posibilidad de que jueguen de la mejor manera en conjunto. No soy absolutamente un entrenador que me ate a una forma de jugar", añadió el técnico.

Simeone, que jugó en el Sevilla como centrocampista, se reencontrará con el Sánchez Pizjuán, donde como entrenador aún no ha perdido desde que dirige al Atlético: "Siempre enfrentar al Sevilla es un partido especial. Siempre recuerdo mi pasaje y mi vida allí cuando era chico, de la forma en la que me recibieron, la gente, el ambiente y todo lo que me tocó vivir como futbolista. Estoy muy agradecido a esta etapa mía en Sevilla y lo tengo en los mejores recuerdos míos".