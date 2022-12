El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que el tuit publicado por Gerard Piqué "no" cree que "ayude a que no le piten" cuando se viste la camiseta de la selección española después de haber pedido a la sociedad catalana a expresarse "pacíficamente" en el referéndum independentista convocado este domingo en Cataluña.

"Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos alto y fuerte", escribió Piqué en Twitter, donde acompañó su mensaje con la proclama "votaremos". Ante estas palabras del jugador culé, Ramos contestó dando su opinión tras un acto publicitario este jueves en Madrid. "Quizá no sea la mejor manera de expresarse por todas las cosas que se han hablado y por los pitos recibidos por él", dijo el '4' del conjunto merengue.

"Pero cada uno es libre y es respetable. Otra cosa es que el tuit le venga bien o no. Yo no voy a hacer valoraciones personales porque no sería justo. Soy capitán de mi equipo y de la selección española. Debo velar por el buen rollo del vestuario y por el espíritu que nos puede llevar a ganar algo como selección", finalizó.