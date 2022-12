Saúl ha renovado con el Atlético hasta 2021 y el club rojiblanco ha organizado un acto por su ampliación de contrato. El centrocampista ha dicho que está "donde quiere estar y feliz", ha agradecido su apoyo a la afición y al equipo que se lo ha "dado todo" e incluso se ha emocionado al hablar de Simeone.

"Mención especial a Simeone, que me ha hecho crecer como jugador y persona. Me lo ha dado todo y me va a hacer mejor, y todo su cuerpo técnico", ha dicho Saúl en el acto de su renovación.

Recado a Theo

Además, el centrocampista fue preguntado por la salida de Theo Hernández al Real Madrid y fue tajante: "Es una decisión suya, él sabrá lo que hace. es un jugador que sale de la cantera y por lo menos tiene que transmitir respeto de dónde ha salido. Nosotros no le vamos a retener, la gente que no quiera estar con nosotros no nos importa".