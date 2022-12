Bonita historia la que llega desde las instalaciones del Liverpool en Melwood. Michael Kearney es un aficionado que aparece en un vídeo que se hizo viral durante el partido de Champions League contra el Nápoles.

Michael es ciego y acudió junto a un amigo a Anfield. Cuando Salah marcó el gol decisivo, lo celebraron a lo grande. Su amigo le fue narrando cómo había sido la jugada del gol.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK