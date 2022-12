Opinión sobre el asunto del Eldense

"Es un tema muy delicado que hay que tratar con seriedad. En otros países ha sucedido. El Barça B no tiene nada que ver. Es una víctima más. Me parece muy bien que se persigan esas situaciones y alejarlas del fútbol".

¿Irá menos gente al Camp Nou al jugar dos partidos entre semana?

"Es una realidad. No es el mejor horario para que los aficionados puedan venir pero es lo que hay. Así es el calendario. Espero que puedan venir porque el apoyo del público es clave para lograr los objetivos".

¿Cómo está Iniesta?

"Es básico disponer de dos jugadores en cada posición. Andrés ha tenido mala suerte con las lesiones esta temporada. Está en su mejor momento y para nosotros es una garantía contar con él en el final de Liga".

¿Temporada del Sevilla?

"Creo que están en una temporada extraordinaria. Quedar eliminados ante el Leicester con dos penaltis que pudieron clasificarles, están compitiendo con los mejores en Liga.... Creo que es una temporada a destacar pero quizá no están en su mejor dinámica".

¿Lecciones de Zidane sobre valores?

"No tengo nada que opinar. No suelo perder tiempo en esto".

¿La evolución de Denis?

"Es una opción muy viable para los dos sistemas y lo veo muy bien".

¿Luis Suárez?

"Luis Suárez nos aporta mucho más que gol. Creo que la grandeza de estos jugadores es que adaptan sus condiciones particulares por el bien del colectivo. Ayuda en defensa y luego su carácter lo contagia a sus compañeros. No sólo lo que hace si no como lo hace".

¿Rafinha?

"Creo que con el tiempo se sabrá algo más".

¿Descanso de Messi?

"Estamos en continua búsqueda de controlar los tiempos de competición de cada jugador, en caso de Leo ha sido por la sanción. Le hemos visto entrenar muy bien y valoramos de forma positiva este descanso. Donde queremos ver todos a Messi es compitiendo y en el terreno de juego".

¿Existen los amaños de partidos?

"Ni lo sé ni lo quiero saber. No me interesa este tema. A mi no me sucedió en esta época. Hay que atajarlo rápidamente".

¿Nápoles-Juventus? ¿Lo vio?

"Pude ver parte del partido y lo que me extraña son las críticas. La Juventus marcó su gol y a partir de ahí no pudo quitarle el balón al Nápoles. La Juventus es en equipo temible con y sin balón".

¿Rakitic?

"Diría que es un jugador excepcional con muchas cosas en el aspecto defensivo y ofensivo de crack y con una mentalidad individual y de grupo que le hace disputar muchos minutos, lo que significa que tiene un nivel top".

¿Sampaoli como entrenador?

"No lo conozco, no sé como trabaja. Pero sus números son muy buenos y es evidentemente que es uno de los entrenadores que mejores resultados consigue".

¿Unzué? ¿Está preparado?

"La única forma de no interferir en este tema es no opinando".

¿Te gustaría formar tándem con Monchi?

"Monchi no tiene pensado ir a la playa de San Lorenzo este verano, en Gijón. Trabajará seguro y sino le invitaremos a tomar un culín de sidra...".

¿Te vas a tomar un año sabático?

"Hombre si dejo el Barça, que es mi casa, no es para irme a otro equipo Es una cuestión de descanso y recuperarme".

¿Qué Sevilla espera?

"El Sevilla es un equipo que tiene muchas posibilidades. Tiene diferentes registros. Estamos preparados para cualquier situación. Esperamos llevar el peso del partido. Tiene fútbol para jugar en corto y largo y nos va a generar complicaciones".

El año que viene vas a tener tiempo libre, ¿te acompañará Unzué en esas salidas en bici?

"Ya lo veremos. De todas formas como se queda siempre atrás no hay problema".