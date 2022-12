El tenista español Rafael Nadal ha anunciado que ha decidido poner fin a la presente temporada con el objetivo de recuperar completamente la muñeca izquierda y afrontar con garantías el próximo curso. El tenista balear, que ha hecho pública su decisión por medio de un comunicado, no jugará, por tanto, los torneos de Basilea y París y el Masters de Londres, incluidos en su calendario del 2016.

Nadal reconoció que la proximidad y la decisión de disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016 aceleró el proceso de su rehabilitación. El motivo de la decisión del jugador español es la lesión de muñeca que sufrió a mitad de la presente temporada en la vaina del cubital posterior de su muñeca izquierda.

Siguen las molestias en la muñeca

La proximidad de los Juegos Olímpicos y la decisión de querer jugar aceleró el proceso de recuperación y su rehabilitación funcional. La dolencia evoluciono bien en un principio. Pero después, se produjo un edema óseo de sobrecarga en zona una diferente a la de la lesión que no le permitió rendir al cien por cien. El jugador, por tanto, ha decidido dar por terminada la temporada y someterse a los tratamientos oportunos.

Su objetivo a partir de ahora es lograr una recuperación completa de la dolencia en la muñeca. Nadal sigue con dolores en la zona dañada.

"Creo que no es ningún secreto decir que llegué muy justo a los Juegos Olímpicos y el objetivo era ganar una medalla para España. Sin embargo esta recuperación acelerada me ha causado dolor en todos los torneos desde entonces y ahora me veo obligado a parar y pensar ya en 2017", reconoce el tenista español.

Objetivo 2017

Nadal lamenta hacer pública la baja en los torneos que tenía comprometidos hasta fin de año. "Siento mucho no poder jugar en Basilea la semana que viene, dado que tengo muy buen recuerdo del torneo y la final con Roger Federer en 2015", señala.

"Tampoco podré estar en el torneo de París-Bercy, donde siempre me han acogido con tanto cariño. Ahora toca una vez mas descansar y empezar a preparar de manera intensa la temporada de 2017", concluye el español. Rafa Nadal, actualmente en el puesto séptimo del ránking mundial, cierra el curso con los títulos de Barcelona y el Masters 1000 de Montecarlo y la final de Doha.