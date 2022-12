El Barcelona no pudo remontar el marcador adverso de la ida (1-3) en el Camp Nou y también perdió (2-0) en el Santiago Bernabéu.

"Nos tenemos que quedar con el nivel que mostramos en el Camp Nou, donde nos superaron con dos contraataques. Ellos vienen en una mejor dinámica y el partido de hoy se nos ha hecho una montaña después de un gol tan tempranero", dijo Piqué, en alusión al tanto de Marco Asensio a los tres minutos.

Piqué reconoció que su equipo no está atravesando un buen momento, pero dijo que se tienen que recomponer para empezar el campeonato liguero de la mejor manera.

"No estamos en el mejor momento, ni como equipo ni como club. Debemos estar lo más juntos posible y remar hacia adelante. Debemos convivir con la derrota, aceptar que el Madrid es mejor, y ahora más que nunca debemos estar juntos", confesó Piqué, que evitó hablar sobre los refuerzos que necesita el equipo.

"No es cuestión nuestra. Tenemos que dedicarnos a jugar. Esto es muy largo y hay margen de mejora. Pero en los nueve años que estoy aquí es la primera vez que me siento inferior al Madrid. Es cierto que han ganado la Liga de Campeones, pero no hace mucho vinimos aquí y ganamos", concluyó.