Gerard Piqué sembró la polémica al referirse al Espanyol como "el Espanyol de Cornellá" tras la victoria azulgrana en Copa del Rey: "Jugar contra el Espanyol de Cornellá siempre es un partido especial. Nos lo han puesto difícil".

El central fue preguntado sobre su manera de llamar al equipo perico y respondió que "les llamo así porque son de Cornellá, ¿no?".

Piqué también habló sobre Coutinho: "Coutinho tiene un estilo muy Barça, de tener la pelota mucho. En muchas facetas se parece a Iniesta y puede ayudarnos muchísimo". Además, criticó la manera de arbitrar de Mateu Lahoz: "No ganamos nada hablando de él, tiene una manera de arbitrar que no contenta a ningún equipo".

Por último, reconoció que le dolió no ser elegido capitán: "En su día me molestó no ser elegido capitán, ahora me da un poco igual. Si lo soy trabajaré para ayudar a los compañeros y si no, no pasa nada".