Gerard Piqué, central del FC Barcelona, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Manchester City. El defensa catalán ha reconocido que el anuncio sobre dejar la selección española tras el Mundial de Rusia es una decisión meditada, pero que la anunció en Albania por un calentón.

¿Es firme la decisión de dejar la selección española?

"Es la única respuesta que voy a dar. Hoy no toca. La decisión es firme. Los acontecimientos se precipitaron en Albania. Pero salí caliente por esa noticia, que se demostró era falsa, y decidí que era el momento de contarlo. No me ha echado nadie de la selección. Me voy porque lo he decidido yo. Ese será el momento de dejarlo. Creo que es la mejor opción y que las generaciones que vienen por detrás ocupen mi espacio".

¿Crees que Neymar se retirará en el Barcelona?

"Espero que Neymar se retire en el Barça. Vino muy joven, ha dado mucho y aún puede dar mucho más y espero que lo tengamos aquí muchos años. Pero cada año es un mundo y pueden pasar mil cosas. Creo que hay que disfrutar de él el tiempo que le tengamos aquí".

¿Qué Manchester City esperáis?

"Es un City diferente al del año pasado. Hay que crear ocasiones de gol. Nos va a costar, será un buen duelo y un buen reto para demostrar. Hay que intentar clasificarnos y ser primeros. Para eso hay que ganar mañana. Si ganas la clasificación casi te la aseguraras y sería un buen paso para ser primeros de grupo. Es el partido clave".

Regresa Guardiola. Se habló de su salida, ciertas controversias con jugadores... ¿Tu relación con él?

"Creo que Pep nos marcó a todos en los cuatro años que estuvo. Hubo un antes y un después. El fútbol lo entendemos de forma distinta desde entonces. Pep cambio la historia del club. A mí me dio todo. Guardo un grandísimo recuerdo de él".

¿Es una buena oportunidad de dejar tocado al City?

"Nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Vamos a intentar ganar el partido y el City también lo intentará. Esperemos dar un paso más hacia la clasificación mañana y tratar de ser primeros"

¿Explotáis ahora más el contragolpe?

Desde que está Luis Enrique hemos mejorado en el contragolpe. Pero no sabemos jugar de esta manera. Lo que sabemos es tener el control y la posesión y desde ahí tratar de ganar el partido. Nosotros jugaremos al ataque y a tratar de marcar nuestro ritmo".

¿Desde el partido ante el Alavés has jugado 90 minutos en todos los partidos? ¿No te cansas?

"No, no me canso. Disfruto muchísimo y me gusta participar y ayudar al equipo. Seguro que entraré en las rotaciones. Supongo que con la lesión de Samuel no andamos muy sobrados en defensa. Yo encantado de jugar todo".

¿Con quién te quedas: Pep o Luis Enrique?

"Comparar es muy difícil. En los dos primeros años de ambos se ganó lo mismo. A nivel de títulos lo mismo y a nivel personal también. Con los dos me llevo muy bien. Luis te aporta muchas cosas. Veníamos de un año sin ganar y el equipo estaba de bajón y Luis reactivó todo. Las dos épocas son bastante parecidas y ellos como entrenadores también tiene sus parecidos. Estamos viviendo otra época dorada que esperemos que dure".

¿Cómo has visto a Messi tras su lesión?

"Creo que Messi es el mejor del mundo y nos da mucho. Es muy diferente. Lo veo muy bien. En tres minutos te la enchufa. Es el mejor jugador del mundo y, para mí, de la historia. Pero no solo porque este Leo se va a ganar. Todos debemos estar a un gran nivel. Y él muchas veces es la diferencia y hace ganar partidos".

¿Reconociste que pensaste en dejarlo hace dos o tres años?

"Sí, quería dejar todo. La motivación lo mueve todo. Y si no la tienes lo mejor es dejarlo y hacer otra cosa. Si no te sientes motivado no hagas las cosas. En 2014 no sentía motivación para seguir jugando al fútbol. Quizá porque lo había ganado todo muy joven y al cabo del tiempo, quizá con Luis Enrique y sintiéndome cómodo en la selección, me impuse a mí mismo que debía crecer. Ahora siento que estoy en el mejor momento de mi carrera".