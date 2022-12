Yaya Touré está viviendo su peor momento con la camiseta del Manchester City y la situación tiene pinta de ir a peor, eso lo demuestra el nuevo pique entre Pep Guardiola, su entrenador, y Dimitri Seluk, su representante. La no convocatoria del marfileño para la Champions fue el detonante de esta guerra dialéctica.

Seluk criticó esta decisión y el técnico catalán no aceptó esa crítica y desde entonces no le he dado ningún minuto a Touré en la Premier. Además, Guardiola ha dejado claro que seguirá con esta tendencia si no hay un cambio de actitud de Seluk: "Desde sus declaraciones, no cuento con él. No jugará más si no hay una disculpa".

Reclama que Guardiola pida perdón a Pellegrini

Sin embargo, la mano derecha del jugador africano no se achantó y le respondió duramente: "Pediré perdón a Guardiola cuando él pida perdón a Pellegrini por lo que le hizo", en referencia a la decisión de Pep de fichar por el City teniendo el chileno contrato en vigor. Seluk finalizó su réplica con un discurso muy 'chulesca': "Guardiola gana unos cuantos partidos y ya se cree el rey. Vivo en Europa, así que puedo decir lo que me dé la gana y Guardiola no me puede callar", ha sentenciado Seluk.