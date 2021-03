Una de cal y otra de arena para Jose. Este atleta se acaba de proclamar campeón de los 60 metros lisos en el Campeonato de Atletismo de Madrid. Aunque tras la victoria tuvo un gran susto.

Tras llegar primero a línea de meta, Jose, lejos de frenar su carrera se desequilibró y sufrió una brutal caída que le hizo caer por debajo de las colchonetas.

"No me dio tiempo a frenar. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie. Detrás de las colchonetas hay una caída de dos metros", explica el atleta a 'Jugones'.

Por suerte Jose no tuvo que lamentar mayores daños en una carrera que acabó en un buen susto. "No sentí nada. Supe que me di una hostia bastante grande", añade. "Gané en todo, hasta en la hostia", bromea el corredor en 'Jugones'.