El español Javier Fernández, dos veces campeón del mundo y bronce en los pasados Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), se retirará tras el Campeonato de Europa de patinaje artístico que se disputará en Minsk (Bielorrusia) del 21 al 27 de enero de 2019.

"Yo tengo que pensar en el nivel de competición al que quiero competir porque mi cuerpo o mi mente ya no llega... Tengo que aceptarlo. El patinaje me ha dado todo. Es mi profesión y quiero que también sea mi futuro, quiero seguir aportando, no como un competidor pero sí como una persona dedicada al deporte", explicó en un acto organizado por ABC.

En Bielorrusia, su última competición como profesional, tendrá la oportunidad de ceñirse la corona continental por séptima vez y poner el broche final a su carrera.

Antes de esa cita, Javier Fernández llevará su espectáculo 'Revolution on Ice' a Murcia y Gran Canaria, los días 21 y 26 de diciembre, y a Madrid, en una doble función prevista para los días 28 y 29 de diciembre.

Con tan solo 27 años Javier Fernández cuenta con seis campeonatos de Europa de forma consecutiva (desde el 2013 hasta el 2018), dos títulos mundiales (2015 y 2016) y el bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang celebrados en febrero de este año.