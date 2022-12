La organización del US Open ha decidido cambiar la política de atuendo de su reglamento después de la polémica advertencia que sufrió la tenista francesa Alizé Cornet por cambiarse la camiseta debido a las altas temperaturas.

La decisión provocó un aluvión de críticas en las redes sociales calificando al torneo de "sexista", ya que los jugadores de la categoría masculina se cambian sin problemas sobre la pista. El US Open ha publicado un mensaje en las redes sociales anunciando el cambio en el reglamento y lamentando la sanción a la tenista gala.

"Lamentamos que Alizé Cornet recibiera una advertencia ayer (martes). Hemos modificado el reglamento para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro", aseguró la organización en el comunicado.

Altas temperaturas

Las altas temperaturas estan marcando un Abierto de Estados Unidos que ya lleva registrados cinco abandonos oficiales por golpes de calor. Entre los tenistas que tuvieron que retirarse se encontraba el argentino Leonardo Mayer, que se mostró muy crítico con la organización tras tener que retirarse.

"No me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso... Creo que no hay que jugar más a cinco sets porque hasta que no se muera alguien no van a parar, es imposible", afirmó visiblemente molesto.