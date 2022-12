El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que respeta "el sentimiento" de la gente que pitó el himno español durante la final de la Copa del Rey, pero que "no" lo comparte, y ha afirmado que es partidario del "respeto" ante todo, además de alabar al centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta, "un modelo positivo" para la sociedad que podría anunciar su marcha del club en los próximos días.

"Vi la final desde Montecarlo, escuché poco el tema de los pitos. Me pones en una tesitura complicada de contestar y más estando donde estamos. Yo soy partidario del respeto hacia todo, no concibo ni pitar a un rival ni a nadie, como la gente que se va a un estadio de fútbol y pita porque su equipo juega mal tampoco lo entiendo. Es como si me voy a jugar un partido de tenis a la Copa Davis, no concibo que en la Plaza de Toros de Valencia se hubiera pitado el himno alemán", señaló en la rueda de prensa previa a su estreno en Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

En este sentido, el número uno del mundo recalcó que cada uno "es libre de entender las cosas" como uno las considere "oportunas". "Yo tengo mi forma de ver las cosas, otra gente tiene otra forma, y es respetable también. La mía es intentar respetar a todo el mundo y los sentimientos de todo el mundo. Respeto el sentimiento de la gente que pita, pero no lo comparto porque no es mi forma de entender las cosas, pero también entiendo que cada uno se tiene que expresar de la manera que considere", manifestó.

Por otra parte, el balear valoró la posible marcha de Andrés Iniesta del fútbol español. "Me da pena no poderle disfrutar cada fin de semana, si es que finalmente se va. Si su decisión es irse, todo mi apoyo y que sea feliz en su nueva etapa. Uno no puede cuestionar las decisiones de las otras personas; es su decisión, está en total libertad y disposición de hacer lo que le apetezca", afirmó.

"Andrés ha hecho todo lo que tenía que hacer y más en su carrera deportiva, nos ha dado a todos muchas alegrías y nos ha hecho disfrutar del deporte en general, siempre con respeto, con humildad, con naturalidad y con normalidad, que es lo más importante. Ha sido un modelo positivo para la juventud, para la sociedad en general. Debemos agradecerle todos los momentos que nos ha hecho disfrutar y el haber conseguido transmitirnos unos valores buenos para todos", continuó.

Por último, Nadal valoró la eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. "La veo disputada, difícil, y el que esté más acertado será el que tenga más opciones de ganar. El que esté más preparado y acertado los dos días será el que se lo lleve. Son detalles los que marcan la diferencia", finalizó.