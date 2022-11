Hace dos años, David de Gea se vio salpicado por el 'caso Torbe', una investigación policial en la que se le acusaba de presuntos abusos sexuales a una menor, una investigación de la que salió absuelto sin ningún tipo de cargo ni multa.

Por aquel entonces, en 2016, Pedro Sánchez era candidato a la presidencia del Gobierno por el PSOE y se pronunció sobre este caso, siendo muy claro con su postura sobre De Gea: "No me siento cómodo viendo a De Gea como portero de la Selección después de ver su nombre salpicado y denunciado por una menor".

La explicación de De Gea

Estas palabras, muy comentadas entonces, tuvieron su repercusión este martes, cuando, en la visita del ahora presidente del Gobierno a la selección española antes del Mundial de Rusia, David De Gea no aplaudió a Pedro Sánchez, cuando el resto de sus compañeros sí lo hicieron.

El portero explicó ante los medios el motivo de su enfado: "Creo que ha habido una época en la que no se me ha tratado como se debería. Mucha gente me ha criticado sabiendo que lo que había dicho no era lo correcto".

Julio Suárez ya adelantó en 'El Chiringuito' que el presidente del Gobierno llamó a David de Gea para pedirle disculpas por sus palabras en 2016. En la llamada, el portero español aceptó las disculpas de Pedro Sánchez y le dijo "esto es pasado".