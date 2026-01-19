Valentino Rossi, a juicio contra su padre: "Es como si ya no le tuviera"

El expiloto italiano de MotoGP ha denunciado a su padre y su pareja ante la justicia por malversación en medio de una crisis familiar en la que el patriarca le acusa de querer su herencia.

La figura de Valentino Rossi ha vuelto a la palestra, aunque esta vez por motivos ajenos al motociclismo. El expiloto italiano tendrá que enfrentarse a su padre, Graziano Rossi, y su pareja en medio de un caso judicial en el que el piloto les acusa de malversación.

En concreto, Valentino ha denunciado a la compañera sentimental de su padre por retirar unos 200.000 euros de forma ilegal de la cuenta del padre. De la cuantía total, la mayoría habría sido retirada en forma de préstamo y unos 30.000 euros en efectivo.

Dentro del entorno personal de 'Vale', apuntan a que el motivo del conflicto judicial va más allá del dinero y se centra en la relación familiar. "El dinero, en esta historia, no tiene ninguna relevancia, afortunadamente para mí y para Graziano también", ha destacado el propio Valentino en declaraciones al 'Corriere della Sera'.

La relación entre el eneacampeón del mundo y su padre se ha deteriorado en los últimos años. En 2024, 'Il Dottore' solicitó ser nombrado el administrador de la manutención de su padre debido a la inestable situación médica que atravesaba Graziano.

Pese a que Valentino quería ayudarle, un año después el mismo Graziano presentó una demanda civil contra su hijo para revocar dicha decisión, lo cual resultó favorable para el demandante al ser considerado mentalmente competente.

Desde entonces, Valentino asegura que se siente "como si ya no tuviera padre", y acusa a la pareja de Graziano como la culpable de la ruptura entre su padre y él: "Su relación romántica ha provocado una ruptura total con la familia, no entiendo por qué. Todos estamos aislados".

Amor y traición

"Esta es una historia dictada por el amor, nada más. Una situación que me pone muy triste, a todos nosotros", concluye Valentino. Por su parte, Graziano ha asegurado al diario italiano 'Il Resto del Carlino' que la intención de su hijo siempre ha sido quedarse con su herencia.

"Creo que todo nace del temor a ver reducidas determinadas expectativas hereditarias. No tengo que justificarme por ayudar a pagar parte del préstamo de la vivienda en la que vivo con mi pareja. Me he sentido traicionado", señala Graziano Rossi.