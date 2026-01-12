Ahora

"Hola, papá..."

La sorpresa de Carlos Sainz a su padre antes del tramo decisivo del Dakar

El piloto de Williams, junto a algunos miembros de su familia, le ha enviado un cariñoso vídeo a su padre para desearle ánimos.

Finalizada la etapa 8 Rally Dakar y con Carlos Sainz quinto en la general a poco más de 10 minutos del líder, Nasser Al-Attiyah, el piloto de Ford se ha llevado una gran sorpresa.

Su hijo, junto a algunos integrantes de su familia, le ha enviado un vídeo para desearle ánimos antes del tramo crucial de la carrera.

"Hola, papá. No te voy a decir nada que no te haya dicho ya en estas mil llamadas que hemos hecho durante el Dakar", arranca el de Williams.

"Está yendo todo genial, estás haciendo un rally muy bueno. Mucho ánimo a ti y a Lucas. Llega una segunda semana muy importante que estoy seguro que vas a sacar muy bien. A por todas y a por ese Dakar", añade.

